Durante los últimos días, se fortalecieron los rumores que decían que Jorge Rial se casaría una tercera vez, esta vez con María del Mar Ramón, su pareja actual. Anteriormente, el reconocido periodista pasó por el altar junto a Silvia D´Auro en 1990 y con Romina Pereiro en 2019.

En "El run run del espectáculo" hablaron sobre estas versiones: “Viaje secreto, pedida de mano y casamiento. Jorge Rial y María del Mar, rumbo al altar. La tercera es la vencida. Jorge Rial se casará por tercera vez”.

Jorge Rial junto a María del Mar Ramón.

Incluso, dieron más detalles de la supuesta boda. En el programa habían agregado que la información llegó "desde el entorno de ella" y que, actualmente, Jorge Rial se encuentra en Colombia junto a su pareja.

Qué dijo Jorge Rial sobre los rumores de casamiento

Sin embargo, este lunes 11 de septiembre por la mañana, Estefi Berardi contó en Mañanísima que había hablado con el reconocido periodista y reveló que desmintió la noticia.

En diálogo con Carmen Barbieri, la panelista leyó su conversación con Jorge Rial: "Le pregunté a Jorge. Le dije: 'Felicitaciones, ¡te casás! Él me contesta: 'Jajajaja. Nunca más en la vida (me caso)'. Es todo sarasa'. No quiere saber nada".

J.C.C