En medio de la guerra que libra Morena Rial con su familia, en especial con su mamá Silvia D'Auro y ahora con su papá, Jorge Rial, la mediática showgirl lanzó un fuerte y contundente descargo en el Día del Padre chica que va directa a su papá.

En primera instancia, Morena Rial resaltó la labor como padre de Alejandro Cipolla, con quien de manera reciente Jorge Rial tuvo un cruce mediático. Pero no conforme con esto, More fue letal al desearle un feliz Día del Padre a todos, menos a un grupo especial de ellos.

“Paso por acá para desearles un muy feliz día del padre a todos esos papis presentes, a todos esos papis que no traicionan, que no fallan y que están”, comenzó el video de More Rial.

“Bueno, para los no, no les deseamos nada. Pero a los que son unos genios les deseamos lo mejor. ¡Les mando un beso grande y muchos éxitos!”, concluyó la hija de Jorge Rial en su posteo picante y desafiante.

Morena Rial alimenta los rumores de romance con Alejandro Cipolla

Pese a que lo negó al aire en América TV y a que lo sigue desmintiendo en sus redes sociales, la showgirl parece estar feliz con alimentar los rumores de un romance con Alejandro Cipolla.

“Te amo, Alejandro Cipolla”, escribió Morena Rial con dos fotos donde están juntos. “Feliz día al papá más lindo del mundo”, agregó en su publicación, a la cual se sumó de nuevo la canción que habla de una pareja que combina muy bien, pese a que al resto del mundo le duela.

