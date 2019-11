El escándalo oculto de la separación de Jorge Rial con Silvia D'Auro

Jorge Rial (58) recordó una circunstancia que le tocó vivir en de los momentos más tormentosos de su vida. Sucedió durante la separación de Silvia D'Auro y la remembranza se dio a partir del divorcio de Julieta Prandi (38) con Claudio Contardi, del que hablaron en la programación.

"Te digo que a mí me ha pasado alguna vez que trataron de impedir que entrara al country donde yo vivía. Yo agarré y pasé por arriba. A mí no me dejaban entrar al barrio, claro que está mal pero andá a ponerte a discutir ahí", argumentó el conductor de Instrusos.

Es que en el programa emitido por América, el reconocido periodista y sus panelistas hicieron referencia a la escandalosa ruptura que atraviesa la modelo: "Ella tenía que ir a sacar unas cosas de la casa, que es de los dos, pero el personal de seguridad le informó que Contardi revocó el permiso de acceso". Fue allí cuando el padre de Morena Rial (20) contó lo que vivió hace algunos años.