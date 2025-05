Juan Otero quiso compartir uno de los momentos más románticos en su vida, y presentó frente a todos sus seguidores y otros usuarios a su novio, Mateo Lofeudo. La pareja tuvo un fin de semana lleno de risas y amor, y no dudaron en compartir una publicación. Este hecho se volvió tan viral que todos comenzaron a comentar al respecto, y las críticas negativas no tardaron en llegar. El hijo de Florencia Peña mantuvo el silencio por unos días, pero llegaron a tanto que, a través de un video de TikTok, él realizó un fuerte descargo, donde defendió su relación.

El descargo de Juan Otero contra las críticas de su relación: "Soy consciente"

Juan Otero es un personaje mediático de la televisión argentina, desde hace ya algunos unos años, desde que era pequeño y demostró seguir los pasos de su madre. Con los conocimientos que Flor Peña le inculcó por su experiencia en los medios, el joven logró crear una comunidad de más de 400 mil seguidores en Instagram, y muchísimos más fanáticos. Por eso, decidió hacer un posteo en sus redes sociales donde hacía la presentación oficial de su pareja, Mateo Lofeudo. Ambos mostraron las mejores postales de un romántico fin de semana en la playa, y los comentarios no tardaron en llegar.

A pesar de que Peña mostró su apoyo en la relación, muchos usuarios apuntaron contra la pareja, ya que Otero tiene 16 años y su novio es dos años mayor. El hate recibido fue tan fuerte que, tras unos días de silencio, el influencer decidió hacer un tajante descargo, expresando el amor que sentía por su novio. Si bien destacó que hubieron internautas que dijeron cosas homofóbicas, él quería referirse solo a los que estaban preocupados por la diferencia de edad, ya que él no es una persona pública y no le interesaba mostrarse en las redes sociales.

"La realidad es la siguiente: con Mateo nos llevamos dos años. Él es mayor, pero yo estoy completamente de acuerdo, soy consciente, lo elijo, lo amo y nos queremos", expresó en un video de TikTok. De esta manera, despejó las dudas y pidió a todos los "haters" que lo dejaran ser libre. "Es muy fácil opinar del otro lado sin saber cómo es una relación", agregó. Además, aclaró que su mamá sabía la situación y que, al verlo feliz, ella también estaba contenta y lo apoyaba.

"Seamos lógicos. Hay mucho hate del otro lado, creo que también hay mucha envidia que no me lo merezco para nada”, reflexionó Juan Otero, y luego rescató el buen momento que está viviendo en estos días, al haber compartido su relación con su comunidad de seguidores. Sin dudarlo, los fanáticos salieron en su defensa, y los comentarios a su favor no tardaron en llegar. El influencer enfrentó a los usuarios, sin miedo a las críticas y volvió a remarcar el amor que siente con su novio.

A.E