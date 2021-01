Juana Repetto contó cómo se enteró de su segundo embarazo

Juana Repetto está esperando su segundo hijo y desde los Estados Unidos, la actriz respondió las consultas sobre su embarazo e impactó con su confesión.

“¿Cómo te enteraste que estabas embarazada?”, consultó uno de sus seguidores, dándole pie para sus respuestas.

Primero, Juana reveló cómo supo del embarazo de su primer hijo. “Con Toro, el test del pis me dio negativo, pero a los dos días, tenía orden para análisis de sangre (por ser tratamiento, te la dan de antemano) y ahí sin ningún tipo de esperanzas, me llevé la sorpresa, la más hermosa de mi vida, claro”, expresó.

Más tarde contó, como fue la segunda vez: “Con el bebu, tuve dos días de atraso y me llamo la atención porque soy reloj. Pero me parecía difícil estar embarazada (les conté hace un tiempito que me hicieron un diágnostico erróneo de fertilidad) y además, en el primer mes de búsqueda”, contó.

Y agregó, muy feliz: “Pero nuevamente me llevé una hermosa sorpresa. Estaba sola porque me lo hice para ‘descartar’. Llegó Sebi y le dejé los test en la mesa de luz”.

Juana Repetto reveló el sexo y el nombre de su bebé en camino

Hace algunas semanas atrás, Juana Repetto y Sebastián Graviotto se casaron y pocos días después, la pareja anunció que estaba en la dulce espera. Pasaron los días, se fueron de vacaciones y desde Colorado anunciaron el nombre junto al sexo del bebé en camino.

La hija mayor de Reina y Nicolás ya es mamá de Toribio, niño que eligió tenerlo sin una pareja a su lado, a través de la inseminación artificial en 2016. Por su parte, el sobrino de Silvia y Guido Süller es papá de Lupe, fruto de su amor con Francisca Badino.

Con una enorme felicidad, el flamante matrimonio contó en sus redes sociales que están a la espera de un varón y que llevará el nombre de Belisario.

Disfrutando de la familia ensamblada que conformó y con gran presencia en las redes sociales, Juana anunció desde Vail, un pueblo de Colorado, Estados Unidos, que será mamá de un niño, al que llamarán Belisario.

"Siempre dije que iba a tener todos varones y acá vamos por el segundo. Estamos felices. Bienvenido Belisario. @sebastiangraviotto", escribió la actriz en Instagram, junto a una sesión de fotos en la nieve, en donde muestra su inminente pancita de cuatro meses.

Feliz con su próxima paternidad, Sebastián también se expresó por la misma red social: "Mamá, Lupe, Toro y papá te estamos esperando. ¡Es nene! ¡Me vuelo loco!".