Juana Repetto contó cómo se tomó Toribio la llegada del nuevo integrante

Juana Repetto contó cómo esta atravesando Toribio la llegada del nuevo integrante a la familia y pidió a sus seguidores recomendaciones al respecto. La actriz de 32 años reveló que el pequeño tiene algunos cambios en sus actitudes.

"Hasta el momento se lo está tomando, según mi perspectiva, bien. Está más pegote, mucho más sensible pero lo normal. No me preocupa ni me llama la atención. Pero me gustaría leer algún libro para ir ayudándolo", expresó la figura en sus redes sociales.

Luego, la hija de Reina Reech detalló: "Vale aclarar que estoy aprovechando y me lo estoy ´franeleando´ a Toro. Siempre fuimos ´franela´ igual. Nos dormimos abrazados y él es muy del abrazo fuerte que yo amo".

"Pero ahora está más así. De repente en la mitad de la noche me dice ´mamá me abrazás´. Imaginate yo desesperada", agregó la pareja de Sebastián Graviotto en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

En la misma línea contó que ella tiene un montón de dudas: "Toro me pide un abrazo en la mitad de la noche y si yo tengo el bebé. ¿Cómo vamos a hacer?".

Finalmente Juana confesó que no le gustaría dejar de darle la misma atención a su hijo de 4 años y se preguntó: "¿Dónde me van a entrar dos? ¡Qué nervios!".