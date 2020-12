El descargo de Juana Repetto cuando le preguntaron por la hija de Sebastián Graviotto

Juana Repetto disfruta a full de su luna de miel familiar en la Costa argentina. A pocas semanas de su casamiento con Sebastián Graviotto y el anuncio de su segundo embarazo, la actriz decidió hacer una escapada para aprovechar los primeros días de calor.

Pero la hija de Reina Reech debió soportar las críticas de sus seguidores porque no muestra en sus redes sociales imágenes de la hija de su esposo, quien también está disfrutando de las vacaciones con ellos.

La niña de cuatro años es fruto de la relación de Graviotto con otra relación anterior, pero Juanita decidió no difundir su imagen en sus redes por cuidado a la exposición. Sin embargo, esta actitud fue criticada por sus followers, quienes la acusaron de "hacer diferencia" entre su hijo Toribio y la niña.

"Y para todos los curiosos que no dejan de preguntarme al respecto. Primero y principal, yo no hago diferencia. Hay diferencia. Uno es mi hijo y el otro no. Segundo y, al margen, simplemente respeto lo que su familia me pide. Estoy cansada de leer cosas que no son. Como por ejemplo por qué el padre no la ve? ¿Por qué no le damos bola? ¿Por qué no nos sacamos fotos? Me encantaría poder compartirles pero no depende de mí?" disparó la hija de Nicolás Repetto en su Insta Stories.

Se agranda la familia

Juana Repetto confirmó la noticia de su segundo embarazo, tras el anuncio que hizo Ángel de Brito en su programa. La actriz hizo oficial esta primicia con una tierna imagen en la playa donde mostró su pancita de tres meses.

"Hola vos", escribió junto a la tierna imagen que generó la rápida reacción de sus seguidores." #12weeks y parece que el segundo se hace notar más rápido", agregó.