En búsqueda de su sueño de ser modelo internacional, Juana Tinelli se despidió de su familia con una tierna publicación en Instagram luego de una cena familiar antes de mudarse a Francia. La joven enterneció a sus seguidores y esta mañana ya abandonó el país.

Con su increíble altura y físico, hace varios meses que Juana Tinelli comenzó a dedicar su vida a las pasarelas. Luego de un extenso viaje a Estados Unidos para probar suerte, la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles intentará probar nuevamente en Europa.

Con una tierna postal de su familia caminando, luego de una cena en un restaurante, Juanita les dedicó un tierno mensaje. "Mi familia. Los voy a extrañar mucho", expresó la joven modelo.

La despedida de Juana Tinelli

En la fotografía se los puede ver a sus padres, Marcelo y Paula, a El Tirri y dos de sus hermanos, Francisco Tinelli y Mica Tinelli, ya que Candelaria se encuentra de vacaciones en Uruguay. Luego de la gran despedida familiar, Juana Tinelli se dirigió esta mañana a Ezeiza con destino final a Francia.

En más de una ocasión, Paula Robles aseguró en LAM que no es nada definitivo porque "Esto es de a poco. Va a probar", pero que "Estoy feliz. Tiene todo para crecer". Por su parte, a pesar de que Juana Tinelli es de pocas palabras y reacia a hablar con los medios, en una oportunidad habló de su futuro y contó cómo se siente arriba de las pasarelas.

Juana Tinelli modelando para una marca

"Estoy muy contenta. Por ahora es ir, el modelaje es estar ahí. No sé si me voy a quedar o volver... Estoy viendo, pero creo que va más por Francia. Me pone nerviosa estar en la pasarela, pero son nervios lindos. Me encanta. Lo disfruto mucho", comentó Juanita.

Juanita Tinelli sigue la tendencia fashion de Ámbar De Benedictis y Juliana Awada

Juana Tinelli compartió esta tarde una historia de Instagram que había publicado su amiga Francesca Rivero. En la imagen, la hija de Marcelo Tinelli estaba junto a un joven llamado Mija Mamruth y un detalle de su outfit llamó la atención. Tenía puesto un vestido cuadrillé y llevaba unas sandalias blancas de Balenciaga con medias negras. Parece que esta es una nueva tendencia fashion que se viene con todo, ya que no es la primera celeb que se suma. Ámbar De Benedictis y Juliana Awada también lo hicieron.

OL.