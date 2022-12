Juana Tinelli decidió prepararse para año nuevo y pasó por el consultorio de su cirujano de confianza para realizarse un inesperado cambio estético. La modelo es fanática de las tendencias y no se quiso quedar atrás.

Se trata de un aumento de labios, muy requerido por las jóvenes en la actualidad, sobre todo aquellas que quieren dedicarse a la industria de la moda. Juana pasó por el consultorio de Miguel Puga, apostó al grosor mediante inyecciones y salió con unos labios espectaculares para cerrar el 2022.

Juana Tinelli luego de haberse rellenado los labios

Si bien Juana no compartió nada en sus redes, sí lo hizo el cirujano. Muy orgulloso de su trabajo, expresó su agradecimiento a la modelo y publicó un video acerca de la visita. Juana Tinelli también es fanática del lifting de pestañas, pero al parecer esta vez optó por un solo cambio.

Junto con su padre, Marcelo Tinelli, ambos comenzarán el 2023 completamente renovados. Los Tinelli disfrutaron juntos la Navidad en una casa en el Tigre, por lo que probablemente Juana Tinelli disfrute Año Nuevo con su madre. En este momento, parece que la modelo está descansando con amigas en la costa argentina.

Cómo es la vida de Juana Tinelli siendo modelo en Nueva York

La hija menor de Marcelo Tinelli apostó a su carrera de modelo y hace unos meses se instaló en Nueva York para probar suerte arriba de las pasarelas. Con la altura perfecta, no tenemos dudas de que destacara en la industria de la moda. Pero parece que Juana no está en su mejor momento.

Foto que compartió Juana Tinelli fumando en su Instagram

A principio de diciembre Juana compartió un mensaje en Twitter que alertó a sus seguidores. "Últimamente no duermo bien, no como bien, no me siento bien. No estoy bien", escribió. Sin embargo, se desconoce si se trata de la cuenta oficial. Pero la modelo recibe muchos comentarios negativos acerca de su estado físico y se la critica por compartir fotos en su Instagram fumando marihuana.