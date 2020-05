Juana Viale contó cómo superó una complicada adicción

Desde que reemplaza a Mirtha Legrand en sus programas, Juana Viale se anima a revelar parte de su vida íntima. En esta oportunidad, la conductora confesó cómo superó una difícil adicción.

"Yo fumaba hace varios años. De un día para el otro, dejé. Estaba muy triste, muy angustiada, y dije: 'Si yo lo dejo acá, no tengo ninguna excusa para volver'", contó la actriz en los almuerzos del último domingo. "Estaba en un momento en el que me levantaba y me fumaba un pucho en la ventana", añadió.

Luego, Juanita reveló hasta qué extremo llegó por su adicción. "¿Y revisaste la basura en busca de una colilla?", le dijo al invitado Jey Mammon que también se refirió a esta manía.

Además, Viale contó cómo fue su estrategia para superarla. . "Cuando me venían ganas, me preguntaba '¿Realmente voy a disfrutar este pucho o lo dejo para después de comer?' . Y cuando llegaba esa hora me volvía a preguntar lo mismo y nunca más prendí uno", e