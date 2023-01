Juana Viale estaría en pareja con un hombre mayor luego de su separación con Agustín Goldenhorn

El 2023 comenzó con la noticia de separación entre Juana Viale y Agustín Goldenhorn. Según Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo, la nieta de Mirtha Legrand estaría nuevamente en pareja, pero con un hombre mucho mayor.

Distintos medios habían asegurado que el romance entre Viale y Goldenhorn terminó en diciembre del 2022. Sin embargo, Varela confirma que fue hace 6 meses atrás y que Juana ya enterró el pasado. "A mí me llega una información muy certera de que Juanita ya no estaría sola. Hay un nuevo hombre en su vida. Parece que es un nombre que nos podría sorprender mucho a todos. Me dicen que es mucho mayor que ella", comenzó explicando la panelista.

A pesar de haber planteado planes matrimoniales durante su noviazgo con Agustín Goldenhorn, parece que Juana Viale se inclinó por un hombre empresarial para desarrollar su vida amorosa. "Es que es un hombre grande. En el amor eso no importa pero no es como Goldenhorn que tiene 44, sino un hombre que ronda los sesenta años", confesó Paula Varela.

Juana Viale disfrutando de sus vacaciones con su perra Tota

Por el momento, se desconoce el nombre del susodicho y Viale aún no lo presentó formalmente con sus seguidores en las redes. La periodista no cree que la noticia sea confirmada por Juana en los días que vendrán, pero si que será una bomba cuando se conozca la identidad del empresario.

Qué pasará con la casa circular que construyeron Juana Viale y Agustín Goldenhorn

Juana Viale y Agustín Goldenhorn había comenzado a construir su propio hogar. Se trata de una casa circular que llamó mucho la atención con un diseño muy exclusivo. Sin embargo, luego de que se confirmara la separación, deberán definir quién de los dos se instalará en la casa circular. Una de las opciones es que se mude el propio Agustín junto a sus dos hijos, otra es que se la quede Juana Viale y otra es que la vendan.

