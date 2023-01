Aseguran que Juana Viale se separó de Agustín Goldenhorn

Hace unos días fotógrafos de La Nación capturaron a Juana Viale en las playas de Uruguay. La conductora se encontraba sola disfrutando del mar, lo que llamó la atención, puesto que no se encontraba con su pareja Agustín Goldenhorn. Ahora, este miércoles trascendió que los tres años de noviazgo llegaron a su fin, y en el camino se quedaría la casa circular que el arquitecto está construyendo.

Varias pistas han salido de que la hija de Marcela Tinayre ha querido estar sola. Primero, Juana quiso recibir el 2023 en compañía de su perrita Tota, y le pidió a su madre que cuidara a sus hijos estos días. Es por esto, que los retoños de la animadora estuvieron con su abuela y Mirtha Legrand para despedir el 2022.

Juana Viale y Agustín Goldenhorn, tuvieron tres años de noviazgo.

Además, Juana Viale otorgó pistas en sus redes sociales de que había tomado esta contundente decisión. Compartió una historia acostada con Tota en su cama. Sobre el registro, escribió: “Despertando amor”. Después, publicó una fotografía tomando mate, en donde colocó: “A las corridas...”.

En cada uno de los registros se notaba reflexiva, haciendo alusión de que en su vida había cerrado un ciclo. Por otra parte, durante la tarde de este miércoles en Intrusos por América TV confirmaron que Agustín Goldenhorn y Juana Viale habían puesto punto final a su relación. No obstante, aseguraron que el arquitecto aún se mantiene en contacto con la familia de la animadora y no descartaron que en un futuro cercano se reconcilien. "No es un final final", sentenció Laura Ubfal.

Mirtha Legrand, había dado pistas de que las cosas andaban mal entre Juana Viale y su pareja

Dudosos de lo que sucedía en el entorno de Juana Viale, la prensa acudió a Mirtha Legrand en Mar del Plata para conocer si sabía qué era lo que pasaba con la vida sentimental de su nieta. La diva fue muy tajante en responder y solo se limitó a decir: “No, no sé, ella no cuenta nada”, dejando más dudas que certezas.

