Juana Viale habló por primera vez de su novio, Agustín Goldenhorn

Con una escenografía impresionante y un look espectacular, Juana Viale regresó a la pantalla de eltrece al frente de los programas de su abuelo, Mirtha Legrand en "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand". Pero unos días antes la conductora habló de su noviazgo con Agustín Goldenhorm.

En una nota con Diego Leuco afirmó que se siente muy feliz con él: "Estamos muy bien. Es una persona muy buena, él es amoroso en el sentido más lindo de la palabra”, dijo enamorada y también se refirió a cómo comenzó su relación.

"Yo estaba con ganas de conocer a alguien y un amigo me mostró la foto de alguien, pero le dije que no; y otro amigo me dijo ‘yo tengo a alguien, pero no te voy a mostrar foto... vos confiá en mí'", rememoró Juana Viale.

Pasaron 14 días y Agustín la llamó para invitarla a salir; ella dijo que sí y no se separaron más. "Me escribió de parte de mi amigo, arreglamos y me pasó a buscar. Apenas lo vi me gustó. De los nervios que me dio todo se me cayó el celular al piso y se me rompió", contó con gracia.

Juana Viale habló del viaje que hizo por el país con su hija Ámbar

Aun día de volver a la televisión con "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand" Juana Viale contó finalmente quien la acompañó en el viaje que hizo en el verano por las provincias argentinas en febrero y fue nada mas ni nada menos que con su hija Ámbar (fruto de su relación con Juan de Benedictis), quien está a punto de cumplir 18 años.

Entrevistada por Diego Leuco contó: “Con Ámbar emprendí un viaje por el país sin hoja de ruta" y agregó que lo hicieron ella, su hija, una amiga de Ámbar y un amigo de ella. “Dije, vamos al Norte. Mi hija es muy estructurada, no sé a quién sale. ‘¿Dónde vamos a dormir?’, me preguntaba. ‘No sé, ya veremos, vos me conocés’, le decía".

"La idea era parar en campings, pero estaban cerrados. Los primeros tres días fueron difíciles. Fuimos con un amigo mío, un hermano del alma, y trajo para el viaje sopa paraguaya que fue todo lo que comimos al principio. Hicimos como 9 mil kilómetros en veintipico de días”, contó la nieta de la diva de los almuerzos.