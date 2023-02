La gran figura de la televisión argentina Mirtha Legrand, cumplió 96 años y como cada año, celebró su vuelta al sol junto a sus seres queridos y amigos. Lo cierto es que en este festejo no se hará presente su nieta, la heredera de los almuerzos, Juana Viale.

"Deseo que se arregle la Argentina. El secreto para estad es tener ganas, ser gánico, tener ganas de todo. Viene Larreta con la novia, que lanza su candidatura ahora, viene Jorge (Lanata) con la mujer, viene mi médico. Patricia (Bullrich) no viene, recién me llamó", comenzó diciendo la diva de los almuerzos de la televisión argentina.

Mirtha Legrand

Luego, agregó el motivo por el cual no estaría presente su nieta: "Juanita no viene, dijo que se iba a Punta del Este. Está con dificultades para viajar. Estaba en José Ignacio, si consigue pasaje viene. Viene Carlos Rottemberg. Graciela Borges me dijo que venía, no sé si viene de Mar del Plata, ojalá que sí".

El futuro de Mirtha en la televisión

Ante la posibilidad de cambiar de canal, La Chiqui habló de su futuro en la televisión y de la charla que tendrá con Adrián Suar: "Marcelo Tinelli no me llamó. No es momento para hablar sobre la renovación de mi programa, lo hablaremos cuando se termine la temporada de teatro".

Mirtha Legrand

Luego, agregó el detalle de su celebración para sus 45 invitados y dijo: "Son 45 personas las que vienen ahora. Tengo un decorador que decoró todo. Me llamaron muchos familiares, me llamó medio Buenos Aires. Tuve más de 80 llamados, es lo que contabilicé".

