Juana Viale reveló cómo ve el futuro con Agustín Goldenhorn y sus planes de casamiento

Juana Viale y su pareja, Agustín Goldenhorn, afianzan su amor. A meses de haber confirmado el romance, la nieta de Mirtha Legran ya piensa en un futuro con el arquitecto.

Durante una nueva emisión de Almorzando con Mirtha Legrand, Juana habló sobre sus posibles planes de casamiento luego de que Silvina Escudero, una de las invitadas, le consultara por la posibilidad.

“En algún momento de la vida”, respondió escueta. “Pero es cercano, yo escuche que iba a ser este año”, le retrucó la bailarina queriendo saber más.

Sin pelos en la lengua, Viale fue clara y aseguró: “No, no, no. Si me caso, hago un fiestón tal que todos los de este equipo no pueden venir a laburar mañana. Así te lo digo. Hay que esperar que pase la pandemia. Cuando puede suceder, no sé”.



El piropo de Agustín Goldenhorn a Juana Viale en las redes sociales

De entrecasa y con un vino tinto en la mano, Juan Viale compartió un vivo de Instagram con su hija mayor, Ámbar de Benedictis, en el que juntas cocinaron buñuelos de zanahoria y humus.

Entre preparación y preparación, la nieta de Mirtha Legrand fue respondiendo las preguntas que sus seguidores le iban dejando, aunque hubo un follower que se robó su corazón: Agustín Goldenhorn.

Desde su cuenta profesional, @arquitecturagoldemhorn, escribió: "Hola, mi china", saludando a su novio con el apodo con el que la llama en la intimidad. Si bien Juana Viale evitó mencionar el comentario, su pareja redobló la apuesta con un tierno piropo que la hizo sonreír risueña: "¡Qué linda estás así, con olor a zanahoria y todo".

Tras la desmentida de los actriz sobre los rumores de boda con el arquitecto, la pareja transita su mejor momento, lejos de las cámaras y en casa.