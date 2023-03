Juana Viale estuvo presente en el lanzamiento de "Ringo", serie producida por su hermano, Nacho Viale. Fue en dicha avant premiere que la artista habló de su futuro laboral y contó que el próximo proyecto del que será parte se llevará a cabo en Europa.

"Lo más próximo es que me voy a hacer teatro a España en mayo. No está todo terminado, el 22 de mayo estreno allá si no me equivoco", reveló Juana Viale en diálogo con "Socios del Espectáculo".

"Van a ser dos semanas de función. Es una obra de Sergio Blanco, un gran dramaturgo uruguayo, dirigida por Cristian Morales, director argentino y no puedo decir más", agregó la nieta de Mirtha Legrand.

Juana Viale se refirió a su regreso como conductora

Con respecto al regreso del programa de Mirtha Legrand a la pantalla chica y junto con ella, su desempeño como conductora, Juana sentenció: "Estoy esperando la propuesta que me cierre y me siente bien".

El look de Juana Viale en el lanzamiento de "Ringo".

"Creo que están en tratativas, lo mismo de siempre. A mí me aburre un poco esa parte, a mí me gusta lo concreto y cuando suceda, que suceda. No me corresponde, no es mi lugar. Asique yo espero que me digan está bien o no, se hace o no", añadió la actriz que dejó todo en manos de Nacho Viale.