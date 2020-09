Juana Viale habló de su partida a Uruguay

Hace algunos días se la vio a Juana Viale junto a su hermano Nacho Viale en la Embajada de Uruguay. Tras eso, en el programa Confrontados se habló sobre los trámites que los jóvenes están haciendo para mudarse en un futuro cercano.

La actriz no había dado declaraciones al respecto hasta el momento, pero ahora rompió el silenció y se refirió a esos rumores: "Puede ser pero no me voy a ir ahora, tengo la responsabilidad de un trabajo acá, tengo mis hijos en la escuela sin ir a la escuela, tengo una casa, no me voy a ir a ningún lado por ahora", respondió la hija de Marcela Tinayre.

"Igual si me quiero ir, lo comunicaré, no tengo nada que ocultar. No sé por qué lo empezaron a decirlo por todos lados", agregó.