Kennys Palacios defendió a Wanda Nara de la guerra con Juana Viale: "Disfrazarse de señora"

Kenny Palacios defendió a Wanda Nara luego de que Juana Viale la cruzara al aire durante su programa. El pelea entre ambas conductoras nació a raíz de que la conductora de Bake Off Famosos fuera reconocida en los Martín Fierro de la Moda en la categoría a Mejor Estilo de Conducción Femenina. La mediática subió a recibir el premio y luego celebró ese galardón en sus redes sociales. "Dedicado a todos los que trabajan con tanto amor en cada proyecto mío", publicó en su cuenta de Instagram.

En este sentido, Juana Viale, quien también estaba nominada en esa categoría, no le cayó bien la decisión de APTRA. Es por esto que el pasado domingo al mediodía decidió apuntar directamente contra Wanda Nara por el premio que se le fue otorgado.

Qué le dijo Kennys Palacios a Juana Viale por su mensaje a Wanda Nara

Kennys Palacios puso la cara y utilizó su cuenta de X para responderle a Juana Viale en relación a la crítica hacia su amiga Wanda Nara. “Al menos a Wanda sus looks la identifican y no disfrazarse de señora”, apuntó el estilista. El mensaje estuvo acompañado de un emoji tirando besitos.

Este dardo de Palacios se da luego de que Juana Viale haya cuestionado el vestido que utilizó Wanda Nara en la premiación. En su programa de Eltrece, la nieta de Mirtha Legrand lanzó: "El auténtico Gino Bogani me hizo este vestido para los Martín Fierro de Moda que se llevó Wanda Nara". Y luego agregó: "La cosa es así: ganar o perder. Pero, ¿quién se viste con alta costura todos los domingos? Solo yo lo puedo hacer de la mano de Gino Bogani", para después disparar: "No tengo Martín Fierro pero tengo Gino Bogani. El que puede puede y el que no cocina".

En relación a esto, Wanda, quien está de viaje en Milán en una especie de “luna de miel” con L-Gante, decidió no responder a este punzante comentario. La mediática se limitó a publicar en sus redes sociales una foto de su enorme vestidor de la casa que tiene en Italia, donde almacena la gran mayoría de carteras que fue comprando a lo largo de su vida.

De esta forma, Wanda Nara parece haber decido no participar directamente de un enfrentamiento con Juana Viale y dejar que Kennys Palacios, su mano derecha y ahora tal vez vocero, responda por ella.