Juana Viale y la difícil tarea de reemplazar a Mirtha Legrand: "Lloré por las críticas"

En este 2020 con la pandemia del Coronavirus, cambiando la vida de toda la humanidad, Juana Viale tuvo que enfrentar un gran desafío profesional poniéndose al frente de los ciclos televisivos que conduce desde hace años Mirtha Legrand, su famosa abuela.

Ésta, no fue una tarea sencilla para la actriz, que si bien está familiarizada con la televisión, suplir el rol de la "Chiqui" fue por momentos agotador y las críticas que recibió en este proceso fueron duras de aceptar.

Así lo confesó Juana, quien en una nota con Clarín aseguró: "Las críticas que recibí este año me dolieron mucho. Me dijeron golpista, gorila. Y no soy ni golpista ni gorila. Me afectaron, claro... ¡Yo lloraba! Después, decía: 'Esto no puede ser. Hay que darle una vuelta de tuerca para mí y para mi sensibilidad. La gente no puede decir cualquier cosa que se le cruza por la cabeza”.

Sobre cómo afrontó este momento y si logró construir una coraza para no dejarse afectar por los comentarios, Viale reveló: "Tengo un buen escudo, ese cuero de chancho que uno va adquiriendo. Me pasó más que nada en los primeros meses porque yo era muy nueva. Después pensé: 'A mi abuela le han dicho toda las palabras del diccionario y las que no existen también. Y ella siempre estoica'", cerró.