Juanita Tinelli y Mika Bonomi, separados.

Tras dos años de relación, Juanita Tinelli y Mika Bonomi le pusieron punto final a su romance y ya no se siguen en las redes sociales.

La hija de Marcelo Tinelli, que ayer celebró su 19° cumpleaños, es muy reservada con su vida privada y evita mostrar su vida privada, por lo que la ruptura, que confirmó @chusmeteando1, sorprendió a todos.

Luego de convivir los últimos meses en Estados Unidos, la relación de Juanita y Mika parecería haberse enfriado por lo que ambos decidieron tomarse un tiempo, por lo que se cree que la separación no es definitiva aún.

Cynthia Kern, madre del joven, siempre halagó a la menor de las Tinelli y no ocultó su alegría de la bella relación que mantenía con su hijo. “Juana es una persona muy cariñosa y compañera y con Mika mantienen una hermosa relación. Se divierten mucho juntos, son muy aventureros y les encanta pasar el día juntos. Se acompañan mutuamente y se bancan en todas. Me hacen acordar a cuando yo me puse de novia con Fede, me encanta verlos crecer y madurar juntos”, solía decir la empresaria.

Lo cierto es que hoy caminan de forma separada pero el tiempo dirá si esta ruptura es o no definitiva.

Juana Tinelli brilla como modelo y es la elegida de las grandes marcas

Juana Tinelli es una de las niñas mimadas de la moda argentina. Con varios años de pasarela, ahora la joven de 19 años se convierte en la cara de las principales marcas, aportan su estilo propio en los shootings.

Después de las fotos para Ginebra, firma de su hermana Micaela, la modelo se lució, bajo el lento del disruptivo Ivan Rsnk, para la campaña Primavera-Verano 2021/2022 de la marca Ríe, que renovó totalmente su perfil y ahora apunta a un público más joven y arriesgado.

Juanita Tinelli es parte del staff de Lo Management, de la exmodelo Lorena Ceriscioli. Dedicada full-time a la moda, la joven es una de las figuras de la escena de glam actual y es la favorita de las grandes marcas.