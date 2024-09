Juana Viale se destaca por sus increíbles looks que utiliza todos los domingos para su programa: "Almorzando con Juana". Pero esta vez, la conductora se llevó todas las miradas con un outfit que lució para una salida al teatro.

Juanita Viale volvió a marcar tendencia en la moda

La nieta de Mirtha Legrand salió a disfrutar de una obra en la calle Corrientes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eligió un look con una prenda que será tendencia en la próxima temporada de primavera verano.

El look de Juanita Viale para una salida al teatro

Juana Viale lució un look descontracturado para su salida al teatro, pero llevó una prenda con un estampado que será tendencia en primavera verano. La conductora eligió un sweater con estampado de frutas cítricas.

Juana Viale marca tendencia con un sweater con estampado de naranjas

Esta tendencia de los estampados de frutas cítricas llegan para quedarse en esta nueva temporada de calor en la Argentina. Los cítricos que serán un patrón en las prendas serán los limones y las naranjas; y se podrán ver en prendas como vestidos, pantalones, sweater y remeras. Esta vez, para su salida nocturna, Juana eligió las naranjas, en el estampado, y marcó una tendencia que se viene con todo.

El look completo de Juana Viale para una salida casual al teatro

Juanita Viale lució un sweater oversize con el estampado de naranjas, y lo combinó con unos jeans rectos y botas negras. La conductora de El Trece llevó un look casual y canchero para su salida al teatro.

Juana Viale criticó a APTRA en los Martin Fierro

Juanita Viale arremetió contra los Martin Fierro en la previa de la ceremonia. La conductora se mostró molesta con las pocas nominaciones que tuvo Mirtha Legrand en esta edición, y apuntó contra APTRA.

Juana Viale apuntó contra Aptra porque no nominaron a Mirtha Legrand como Mejor conducción femenina

En la previa, Pía Shaw fue la encargada de realizar las entrevistas a las celebridades que se estaban preparando en el Hotel Hilton de Puerto Madero, lugar donde se realizaron los premios. La periodista fue la encargada de la cobertura de la previa de los Martin Fierro 2024 para Telefé, y fue ahí donde Juana Viale dijo lo que pensaba de esta edición de los premios.

"Me parece cualquiera que no hayan nominado a mi abuela a mejor conductora", declaró Juanita en la previa de los Martin Fierro. La conductora aseguró que fue para acompañar a su abuela: "Siempre estoy presente cuando lo desea (Mirtha Legrand) en este evento tan especial".

La nieta de Mirtha Legrand fue sincera y cruzó a los miembros de APTRA por no votar a su abuela para la categoría de "Mejor conducción femenina". Juana señaló que "es un divague" la decisión y agregó: "Yo no estoy nominada, así que dije 'no voy a ir' porque está nominado el programa de la abuela, que también es el esfuerzo de la abuela y de toda la producción. Pero bueno, no me cayó bien eso".

Juana Viale defendió a su abuela y apuntó contra Aptra

La periodista Pía Shaw le preguntó si se trata de un mimo que se le debería hacer a Mirtha por su gran trayectoria y el trabajo que sigue realizando a su edad. Juana respondió: "Me parece que la terna a Mejor conducción mi abuela la tiene más que merecido. Por lo menos estar nominada. El no estar me parece que es poco criterioso".

C.S.