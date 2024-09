Juana Viale se volvió a robar todas las miradas este domingo en su programa con un look impecable para conducir la mesaza. La nieta de la famosísima Mirtha Legrand se decidió por un diseño nuevo de Gino Bogani, su diseñador más elegido, el cual le realizó un vestido de crepe de seda en color blanco y negro.

Juana Viale fue quien tomó el lugar de su abuela en el programa los domingos al medio día, en esta oportunidad la actriz en esta ocasión utilizó un vestido tipo solero, y una capa con mangas confeccionada con el mismo tipo de tela, que mantenía el mismo diseño floral que el resto del atuendo de color blanco y negro.

“¿Ustedes ven este detalle, no? Coincide la estampa… Esto no lo hace cualquiera chicos, esto es obra de Gino Bogani”, inició el programa Juana Viale mostrando en detalle el vestido, con la coincidencia del estampado entre la capa superior translúcida y el resto del look, el cual mantenía los mismos colores y el diseñador logró coincidir las dos telas.

“Es un vestido largo en seda en blanco y negro con un escote profundo en la espalda”, prosiguió mientras modelaba el vestido. Luego se tomó un momento para describir la capa superior “over blouse con escote armado en roulottes entrelazados”, contó Juana Viale hablando del escote en la zona de la espalda que posee el vestido y del entrelazado, del mismo color que el resto de la vestimenta.

En esta oportunidad todas fueron mujeres las invitadas a la mesaza del domingo, las actrices Adriana Brodsky, Andrea Frigerio, Verónica Llinás; y la periodista Camila Dolabjian. Junto a estas geniales mujeres el programa fue pasando por varios temas, entre el amor, sobre la denuncia hacia Alberto Fernandez; y sobre los distintos trabajos de cada una.

