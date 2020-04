El descargo de Jujuy Jiménez tras los rumores de crisis con Del Potro

En medio de los rumores de crisis que rodean a la pareja que conforman Sofía "Jujuy" Jiménez y Juan Martín del Potro, la modelo decidió hacer su descargo y aclarar la situación que viven actualmente,

"En un momento de tanta incertidumbre y en plena crisis mundial quiero invitarlos a conectar con lo verdaderamente importante, ustedes mismos", comenzó Jujuy su descargo. "Siento que el mundo nos está invitando a generar cambios profundos...internos, externos, profesionales", continuó.

Llegando al momento de la cuestión y tras las versiones de ruptura con Del Potro, Jiménez aseguró: "Del mismo modo que puedo entender que muchos esperaban y hoy se preguntan porque no subimos fotos juntos con Juan. ¿Están haciendo la cuarentena juntos? ¿Por qué no se muestran? ¿Están en crisis? No sé, nos salió así", aseguró la modelo.

"Entiendo que muchas parejas lo hacen y está buenísimo, como puedo comprender también el trabajo periodístico de querer tener una 'primicia' o noticia para publicar. Y por eso es también que quise escribir esto. Por respeto a su trabajo y por el cariño a las personas que les gusta nuestra pareja", continuó Jujuy y aclaró: "En esta oportunidad quise compartir otras cosas".

Sobre el final de su extenso mensaje, la joven aclara que hoy se dio la oportunidad para estar cerca de su madre y cuidarla y también de disfrutar de su departamento "que con mucho esfuerzo y amor conseguí".