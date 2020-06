Jujuy Jiménez reveló cuál es la condición para los hombres que quieren conquistarla

Después de anunciar su separación de Juan Martín del Potro, Sofía Jujuy Jiménez comenzó a recibir numerosos mensajes privados por Instagram de personas interesadas en conquistarla. Al ver todo esto, la modelo interactuó con sus seguidores y dejó en claro la firme condición que tiene que tener la persona que quiera salir con ella.

"¿Me das bola?", le preguntaron. Y Sofía aclaró : "Quiero aprovechar este mensaje que es bastante sutil, me pareció hasta tierno, para decirles varias cosas a los hombres. Tampoco tantas. Uno, los que tienen novias no se gasten en escribir. Dos, no necesariamente tenés que trabajar en los medios, ni ser famoso, ni nada, para que el día de mañana podamos salir a tomar algo. Ese no es el punto. Lo importante es que me veas como una piba más".

Acto seguido, Sofía mostró un mensaje de un hombre casado, confesándole que le gustaba. Ella se agarró la cara, y decidió terminar la interacción.