Jujuy Jiménez se reconcilió con Bautista Bello: "No nos podemos separar más"

En medio de las versiones que circulaban acerca de un nuevo romance, Sofía Jujuy Jiménez dio una entrevista con Ángel de Brito para LAM y terminó confirmando que volvió con su ex, Bautista Bello.

"Estaba en Qatar, me crucé con unos amigos de Bauti, los saludé y me dieron ganas de llamarlo. Así fue que pasamos dos horas y media hablando y nos prometimos volver a vernos cuando yo volviera. Lo hicimos y desde entonces, no nos podemos separar más. No sé qué nos pasa", confesó la modelo previo a jugar con un enigmático con las angelitas.

Jujuy habló en ese momento sobre lo que fue su ruptura con el joven lo que llevó ahora a retomar el vínculo: "Yo de verdad necesitaba una pausa en mi vida. Necesitaba desintoxicarme de la tele, del mundo, de la vida. Quería viajar y eso hice: me fui sola, de un lado a otro, conocí gente nueva y la pasé bien".

Sofía Jujuy Jiménez cumplió un sueño en Qatar: "Mi corazón no puede más de la alegría"

"Mi primer mundial de fútbol. Mi primera vez viendo jugar al número uno del mundo, nuestro amado Messi y y a nuestra mágica selección", escribió la actriz.

"¡Mi corazón no puede más de la alegría y emoción! Gracias vida por hacerme argentina, es un sentimiento, no puedo parar. Te amo, los amoooooo! Vamos por más", continuó en su posteo Sofía.

Para cerrar sus emotivas palabras, la actriz agregó una posdata: "Lo prometí, lo cumplí, obvio que me vine hasta aquí para coocrear esos goles más rápido y con más fuerza y obvio que con mis cabalitas. ¡Sigamos soñando, sigamos sintiendo!", remarcó la famosa desde Doha, Qatar.

La emoción Sofía fue tanta, que logró llamar la atención de los camarógrafos oficiales del mundial y la tuvieron por unos segundos en su transmisión oficial.