Juli Poggio armó las valijas y voló a Estados Unidos para vivir una experiencia muy especial junto a sus hermanas, Camila y Lola. A través de su cuenta de Instagram, la actriz fue compartiendo los momentos más divertidos de su viaje, desde sus recorridas por los mágicos parques de Disney hasta los looks más coloridos y cancheros que lució en Orlando, Florida. A su regreso, la joven eligió el look de aeropuerto que marca tendencia y cautivó a sus seguidores de las redes sociales.

Juli Poggio

Juli Poggio tiene el look perfecto para viajar comfy y con estilo

Juli Poggio se encuentra en su mejor momento laboral y personal. La actriz logró posicionarse en los medios y se convirtió en una de las nuevas influencers de moda. Además su crecimiento laboral le permitió comprarse su primer departamento y realizar un viaje soñado a Florida, Estados Unidos, junto a sus hermanas, Camila y Lola, para visitar los parques de Disney.

En las fotos que subió a sus historias de Instagram, la artista mostró que combinó comodidad y tendencia en sus looks que iban desde conjuntos deportivos en tonos beige para resaltar su bronceado hasta prendas con guiños al universo Disney. Para su vuelta a casa, Juli Poggio sorprendió con un estilo distinto al que suele lucir.

Juli Poggio

Se trata de un conjunto monocromático y relajado que es ideal para los viajes largos en avión. Su look incluye una campera gris y un pantalón tipo jogger con roturas a la altura de la rodilla en la misma tonalidad. Como accesorio clave, llevó una gorra en color gris oscura que le permitió pasar desapercibida en el aeropuerto. Su atuendo fresco y funcional se completó con unas crocs con plataforma.

Junto a las postales que la mostraba con una enorme valija negra y fucsia, Juli Poggio escribió: "Por fin". Su posteo no pasó desapercibido ya que en esta ocasión optó por un look comfy y canchero que se volvió tendencia en el street style después de la pandemia del coronavirus y en la actualidad es el indicado para viajar. Su beauty look se destacó por un peinado clásico en ella: cabello suelto con ondas.

Juli Poggio

Una vez más, la exparticipante de "Gran Hermano" dejó en claro que sabe cómo adaptarse a cada ocasión sin perder su impronta personal. De esta manera, alejada de sus outfits más glamorosos y sofisticados, Juli Poggio demostró que tiene el look perfecto para viajar comfy y con estilo.