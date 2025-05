El impactante look de Juli Poggio en el evento de moda de Revista CARAS

Este 29 de mayo, la revista CARAS fue anfitriona del CARAS Moda que tuvo sede en el imponente Salón Janos Darwin 1 y 2, ubicado en Palermo. Juli Poggio fue una de las grandes invitadas, que también desfiló en la gran pasarela de la noche, y no dejó de brillar en cada ocasión.

Juli Poggio

El look de Juli Poggio en el CARAS Moda

A sus 23 años, Juli Poggio se posicionó como una de las influencers que impone tendencias y sabe muy bien cómo realizar sus elecciones en cuestión de moda, para cada ocasión. El CARAS Moda no fue la excepción, ya que la ex Gran Hermano lució un look ideal para el evento.

Juli Poggio

Una vez más la influencer volvió a demostrar por qué es una de las figuras más destacadas de este mundillo. En la exclusiva gala se robó todas las miradas con un atuendo sofisticado y audaz, que combinó elegancia y vanguardia.

El diseño que lució Julieta Poggio fue una verdadera obra de arte. El vestido, de corte corto, destacaba por su escote adornado con plumas, un detalle que aportó un aire glamoroso y sofisticado, la pieza se complementaba con una capa larga con bucles, que se extendía en una cola imponente, generando un efecto visual impactante.

Juli Poggio

Para completar el look, la ex Gran Hermano optó por zapatos de taco alto en color negro, que aportaron el toque final de elegancia, manteniendo las tendencias de la moda. Su elección de accesorios fue minimalista, permitiendo que la vestimenta fuera la verdadera protagonista de la noche.

La modelo no solo acertó con su vestuario, sino también con su estilismo, llevó el cabello suelto con ondas naturales, un peinado que resaltó su frescura y juventud. En cuanto al maquillaje, optó por un estilo neutro, con tonos suaves que realzaron sus facciones sin perder la naturalidad.

Juli Poggio

Juli Poggio fue una de las grandes protagonistas de la noche en el CARAS Moda, demostrando una vez por que es una de las jóvenes referentes de la moda y las tendencias en el país. Con su look de alto impacto, reafirmó su lugar como una de las referentes de estilo del momento.

Fotos: Federico De Bartolo/ Gabriela Cardu/ Lorena Constantini

VDV