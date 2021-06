Juliana Awada, en las calles porteñas: look casual y relajado en la reapertura de los bares

Juliana Awada disfrutó de un mediodía con amigos y apareció públicamente en las calles porteñas después de la reapertura de los bares.

La ex Primera Dama lució un look relajado y descontracturado con una prenda must de esta temporada: un tapado color beige, que acompañó con un pantalón negro estilo sastrero y borcegos también del mismo tono.

La esposa de Mauricio Macri disfrutó de la comida inspirada en la cultura franco-vietnamita de Conchinchina, una nueva opción en Palermo. La carta de dicho lugar está diseñada por Máximo López May y la bartender, Inés De Los Santos.

Juliana Awada, look relajado y casual.

Marcando siempre tendencia en el mundo de la moda, Juliana Awada se convirtió en la nueva referente fashion. Mediante redes sociales, la empresaria comparte parte de su vida cotidiana así como también los outfit que elige para cada ocasión.

En uno de sus últimos post, la diosa impactó con la prenda infaltable del invierno: el sweater con cuello tortuga.

Además de Juliana Awada, Pampita, Máxima Zorreguieta fueron otras de las celebridades que ya sumaron este tipo de diseño a sus looks, obteniendo como resultados outfits muy cancheros y memorables.

Juliana Awada marca tendencia en sus redes con sus looks.



AM