La empresaria Juliana Awada compartió este sábado un collage de fotos en el que mostró varias de sus pasiones, entre ellas, la moda. La ex primera dama de la Nación marca tendencia con su apuesta de otoño en un día soleado.

Juliana Awada lució un Total Denim look para ir a su huerta privada a recolectar parte de la cosecha de frescas y orgánicas naranjas dulces. La empresaria, amante de la vida sana no solo fue tendencia por su look, sino que le abrió el apetito a millones de sus fans.

Juliana Awada.

Juliana Awada.

La esposa de Mauricio Macri se dejó ver con unos pantalones en mezclilla de algodoncillo azul de corte Wide Leg con una camisa de jeans de mangas largas cuello y bolsillos. Este look lo combinó con unas zapatillas blancas que resaltan sobre el verde de su césped.

Tras juntar algunas naranjas y tenerlas listas para las fotos de Instagram, la empresaria sumó otra de sus pasiones, la cocina. Juliana Awada preparó un delicioso y exquisito budín de naranjas frescas.

Naranjas de la huerta de Juliana Awada.

Budín hecho por Juliana Awada.

“Budín con las naranjas recién cortadas del árbol”, comentó Juliana tras dejar un collage de fotos muy coloridas muestran muy bien los colores del otoño plasmados en el budín.

Juliana Awada da cátedra de elegancia arriba de una bici

Tal vez esto no solo pase en Ámsterdam y mucho menos, Juliana no sea la única que lo haga, pero lo cierto de todo esto, es que la famosa empresaria generó revuelo en su más reciente viaje a Europa, cuando compartió algunas fotos recorriendo las calles Alemanas arriba de una bici con un look oversize sastrero super chic.

Juliana Awada en Ámsterdam.

Juliana Awada lució un blazer y un palazzo negro, una blusa de botones y unas zapatillas blancas. Un Sporty look que combina elegancia con comodidad y sofisticación. Por supuesto, este look se volvió y se mantiene en tendencia del otoño.

