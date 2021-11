Juliana Awada y Mauricio Macri están celebrando un nuevo aniversario de boda. Con un escueto mensaje, la empresaria conmemoró este día en sus redes sociales.

"Feliz Aniversario. Te amo", escribió Juliana Awada en sus historias de Instagram junto a una foto de ella besándose con Mauricio Macri.

Juliana Awada y Mauricio Macri celebraron su aniversario: El mensaje de la empresaria

Este homenaje llegó después de las Elecciones, en donde ella también demostró su apoyo al político. Además, este fin de semana, la empresaria volvió a pisar fuerte en la imagen política del PRO.

El pasado domingo, ell optó por lucir un clásico estilo Awada. La ex primera dama eligió ponerse unos jeans skiny, una t-shirt ¾ a rayas, en color blanco y azul. .

La historia de amor de Mauricio Macri y Juliana Awada, del gimnasio al altar

Todo comenzó, según relató él, Mauricio Macri cuando vio a Juliana Awada en una comida: “Yo la vi hace un par de años en una comida, le presté atención y dije: ‘Mira, qué linda’”, relató el expresidente en una entrevista hace un tiempo. Lo cierto es que los dos ya se conocían, y estaban en el mismo círculo social. Pero al principio ella no quería aceptar sus invitaciones porque él se dedicaba a la política. Pero el tiempo fue limando ese pensamiento.

“Él tenía demasiada exposición pública, no me imaginaba que fuera así: sensible, cariñoso, buen padre y buen amigo”, supo contar en una oportunidad. A medida que fue pasando el tiempo sus encuentros fueron más cotidianos y frecuentes hasta que se dieron cuenta que ambos iban al mismo gimnasio en Barrio Parque y Daniel Awada, hermano mayor de Juliana, y amigo de Macri hizo de cupido hasta la primera cita que tuvo el futuro matrimonio.En Tandil, la ciudad natal del expresidente Juliana aceptó tener una primera cita.

“Fue un flechazo cuando lo conocí como persona, fue algo increíble. Esos tres días que pasamos juntos en Tandil pasó algo mágico. El amor no tiene explicación, es simplemente increíble”, explicó Juliana Awada en un programa de Susana Giménez. Pasó un año de relación y se casaron por Civil, para finalmente celebrarlo el 20 de noviembre de 2010 justamente en Tandil en una fastuosa estancia.

“Gracias por haberme elegido negrita, mágica, única y hechicera” fueron las palabras que utilizó él el día de la celebración. Años después llegaría su primera heredera, Antonia nacida el 10 de octubre de 2011. “Mi proyecto con Mauricio es de amor y familia, pero voy a estar junto a él ocupando el rol que me toque con responsabilidad y humildad”, le supo decir a ¡HOLA! Argentina la ex Primera Dama, quien también es empresaria y diseñadora de su firma Awada.