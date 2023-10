Luego de que Maxi Guidici intentara terminar con su vida en su departamento, Camila Lattanzio decidió revelar que el cordobés había intentado conquistarla mientras seguía en pareja con Juliana Díaz.

Recientemente, la joven aseguró que no solo tenía los mensajes que él le mandaba, sino que también tenía un fuerte video de Juliana que, si lo revelara, podría perjudicarla mucho.

Imagen reciente de Juliana Díaz.

Para darle un final a las especulaciones que aparecieron en las redes sociales, la expareja de Maxi reveló que es lo que muestra el video: "Es un video que yo filmé una vez en casa ante una discusión con Maxi. Yo pensaba que cuando estuviéramos tranquilos, nos iba a servir para hablar más tranquilos. Obviamente, estábamos muy nerviosos los dos, pero es un video totalmente privado".

Por último, Juliana Díaz acusó a Camila Lattanzio de hackearla para poder robarlo: "Ella lo extrajo de mi cuenta que yo en algún momento, le di en confianza a su ex pareja para que me ayudara a recuperar la cuenta", y sumó indignada: "Pasé días muy tristes por todo lo que pasó y siento que es gravísimo poner en duda algo tan grave como lo que pasó Maxi. Jugar con algo así es terrible y creo que él jamás haría algo así".

El fuerte cruce entre Juliana Díaz y Camila Lattanzio

La expareja del cordobés habló con los medios y explicó que los mensajes no fueron lo que la molestaron, sino que la joven tardara en contarle: "El problema no es que Maxi le haya tirado los perros. El problema es que ella dice que yo se lo conté a los medios, cuando fui la primera persona que le dijo 'por favor, negalo'. Fue después del intento de suicidio de Maxi. Con Cami teníamos la mejor, nos tratábamos de amigas. Ella vino a contarme lo de Maxi y me dijo 'no te lo conté antes porque... Una amiga, apenas pasa, viene y te lo cuenta".

Cuando se cruzaron y Camila Lattanzio la acusó de invitarla a un "trío", Juliana Díaz le respondió sin filtros: “Nunca tendría un trío con vos. No tergiverses las cosas. No me gustás, perdón que te lo diga. No me atraés ni un poquito".

J.C.C