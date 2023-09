Maxi Guidici se convirtió en noticia a fines de la semana pasada luego de que trascendiera el dato de que había tenido un intento de suicidio. Desde ese momento, la atención de la prensa se centró en él, para conocer más detalles de su salud mental. Sin embargo, en las últimas horas el acontecimiento ha generado dudas de que realmente el exhermanito había querido terminar con su vida.

Todo comenzó con Alfa, quien escribió en Twitter: "Pensar que hace unos días se burlaba de mí en Editando Tele porque un control de alcoholemia me dio positivo por 0.7 (dos copas de vino, permitido en CABA 0.5...) diciendo '¡por fin tiene algo positivo!", generando así el inicio de una fuerte polémica. Seguidamente, Martina Stewart hizo lo suyo y puso en dudas de que lo que le pasó a Maxi Guidici hubiese sido un intento de suicidio. "Cuando salgan las capturas que tienen que salir, no va a entrar a ningún lado. Me animo a decir que no lo va a llamar ni la vieja", sentenció.

Posteriormente, Camila Lattanzio entró en la polémica, luego de ser señalada como la tercera en discordia entre Maxi y Juliana Díaz. En esta misma línea, la rubia filtró unos chats, develando que el cordobés fue quien se acercó a ella, con el fin de sostener un romance. Luego, "Tini" apareció en redes sociales y la liquidó, acusándola de querer hacer una operación de prensa.

Camila Lattanzio y los chats con Maxi Guidici.

"Otra muerta que no sabe de dónde resurgir y dice que yo le conté a la prensa y acto seguido dice que yo le dije ‘negalo’ ¿no es contradictorio? Me cansé de escribirte, hasta te mostré una captura donde Ángel de Brito me preguntó y le dije que no tenías nada que ver, que era todo mentira y nunca me respondiste. Así que no te vengas a ser la correcta porque de ‘buena amiga’ no tuviste nada. Mucha lola nueva pero poco seso. Queriendo robar cámara habiendo pasado días de algo gravísimo. De terror! Y por cierto tu historia fue cambiando", manifestó Díaz.

La polémica propuesta que Maxi Guidici y Juliana Díaz le hicieron a Camila Lattanzio

La polémica y los cruces aún no terminan. Durante la jornada de este viernes, Camila sostuvo un móvil con Entrometidos en la tarde, el programa de Carlos Monti en NET TV. Allí, realizó una impactante revelación y detalló de dónde proviene el conflicto con Juliana Díaz.

"¿Por qué tanta locura colectiva?", consultó Monti. Obteniendo como respuesta de Lattanzio que ella pensaba que el tema iba a terminar después de su aclaración en La Jaula de la Moda de Ciudad Magazine, no obstante, al ver que las aguas aún no están calmas, decidió ventilar de dónde proviene esta tensión.

"Después Juli salió a darme con un caño y me dijo no sé, que buscaba fama. Esto pasó hace dos meses y encima, ahora que estoy en el aire, esto viene desde el cumpleaños de Mora, donde Juliana me ofrece un trío", confirmó Camila Lattanzio picante, ocasionando la sorpresa de todos en el estudio. En este sentido, explicó que en el asado que Ariel organizó, Maxi Guidici se le insinuó y ella se negó, para después decirle a Juliana lo que sucedía. Por este motivo, la ruptura en la pareja llegaría de forma inminente.

Para ponerle más leña al fuego, Camila Lattanzio mostró un audio que tiene en su teléfono desde hace dos meses, donde Juliana Díaz confirma que Maxi Guidici y ella le propusieron un trío, oferta que la rubia no aceptó: "Amiga, estaba hablando con él. Yo no te echo la culpa y dice como que vos le calentaste la verga, que le dijiste que yo te había dicho lo del trío y me dijo como que él te quería convencer del trío. Y bueno, ya lo habíamos hablado. Es nuestra amiga, no da. Que todo esto lo hiciste a propósito y que él te había dicho que te olvides porque él estaba drogado, chupado. Pero tranquila amiga, no pasa nada", dijo Tini en dicho clip.

AM