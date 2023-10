Juliana Díaz y Camila Lattanzio se enfrentaron una vez más: "Muerta de hambre"

Camila Lattanzio y Juliana Díaz se volvieron a ver las caras personalmente en "El Debate del Bailando" donde la exparticipante de "Gran Hermano" le aclaró a la conductora que ella se dedica a la música y que a diferencia de muchos de sus excompañeros que no saben lo que quieren, no le interesa entrar al Bailando y que es por eso que a los demás les "garpa más el show".

En ese momento Juliana Díaz le preguntó a Camila si considera que el intento de suicidio es show. "No, lo que hacés vos sí", respondió Lattanzio. "¿Qué hice yo?", insistió la expareja de Maxi. "Todo lo que hiciste, Juli dejá de hacerte la boluda", lanzó la cantante.

Cómo fue el enfrentamiento entre Camila Lattanzio y Juliana Díaz

Denise Dumas le preguntó a Camila si quiere entrar al Bailando. "Yo estoy en otra, capaz me voy a mudar a otro país, no estoy desesperada por entrar al Bailando. No lo sé, todo este show yo no me lo busqué, no es que pensé en hacer algo para entrar al Bailando", contestó Lattanzio..

Juliana mencionó que quiere saber quién le contó a Marcela Tauro que había mensajes de Maxi a Camila, por lo que Lattanzio reaccionó: "Muerta de hambre me dijiste y que yo busco fama". "Sí, eso lo dije después de que me enojé", respondió Díaz sin sentir arrepentimiento por sus dichos.