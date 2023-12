Gran Hermano tiene definida su primera placa de nominados en esta nueva edición: Juliana, Hernán, Zoe y Catalina. Sin embargo, fue la participante que tiempo atrás fue doble de riesgo, estalló de furia contra sus compañeros y se los dijo sin filtro.

Luego de la gala de nominación, cuando Santiago del Moro anunció cómo quedó la placa, los hermanitos quedaron sentados en el living de la casa más famosa del país dándose ánimos y charlando de lo que había ocurrido. Fue en ese momento que intervino Juliana Scaglione visiblemente enojada.

La furia de Juliana con sus compañeros

"Acepten a las personas como son, ustedes tienen una personalidad y yo tengo otra. Si yo quiero caminar y hacer chistes, es mi micrófono. Cada uno vino acá por algo, yo vine acá a cagarme de risa de mí, dejen de decirme 'Juli basta, Juli pará', más me dicen eso, más ganas de irme me dan", sentenció Juliana Scaglione mientras los hermanitos la miraban atónitos.

"Yo mi vida la vivo como quiero y la vivo hace años. Ustedes se van a quedar acá adentro, yo ya sé lo que pasa conmigo porque me pasa en la vida en general, a mí siempre me señalan...Relajen, si no quiero que me abracen, no me abracen, si no quiero que me toquen, no lo hagan", agregó JulianaScaglione ante la atenta mirada de sus compañeros de Gran Hermano.