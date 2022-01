Julieta Cardinali mostró cómo creció Charo, la hija que tuvo con Andrés Calamaro

Julieta Cardinali sorprendió a sus seguidores cuando hace unos días compartió foto de Charo, la hija que tuvo fruto de su relación con Andrés Calamaro.

Para sorpresa de muchos, la joven cumplió 15 años y la actriz no quiso que pase este día sin dejar de saludarla a través de Instagram. Pero sin dudas lo que más llamó la atención es lo igual que está Charo a su mamá.



"Felices 15 años Charo de mi vida. Sos lo mejor, por lejos, que me pasó en la vida. Sos espectacular. Te amo con todo mi corazón", le dedicó Julieta en su posteo en donde aparece una foto de la joven sola con un vestido blanco.



Luego, en otras fotos, se la puede ver de bebé, junto a su mamá y otros parientes, y otra en la que está con Calamaro en un viaje a Disney.



Julieta Cardinali habló de la posibilidad que su hija siga sus pasos

Hace un tiempo, Julieta Cardinali brindó una entrevista con Infobae en donde se sinceró sobre la posiblidad de que Charo siga sus pasos en el mundo de la actuación.

“Yo no la dejaría ni loca. Tengo la teoría de que mi mamá no supo decirme que no porque después lo sufrió. Pero salí bastante bien. No sé si no la dejaría a Charo”, aseguró contundente.

En ese sentido definió la sensibilidad que maneja su hija, que es una mezcla entre los gustos musicales por parte de su padre y otro tanto por lo que Cardinali le inculcó con los años. “Escucha muy buena música, que tiene que ver con su papá. Tiene un oído muy refinado, y le gusta mucho la moda como la mamá. Es una mezcla y es muy personal al mismo tiempo. Tiene su impronta”, remarcó.

