Julieta Díaz se planteó una fuerte autocrítica como madre

Considerada como una de las mejores actrices de la Argentina, Julieta Díaz es una madre súper presente de su hija Elena Antonia, fruto de su exmatrimonio con Brent Federighi y en esta oportunidad aprovechó un posteo de Instagram donde subió una foto con su heredera y realizó una fuerte autocrítica como madre en la que se cuestionó muchas actitudes pero recibió el apoyo de diferentes figuras del ámbito.

"Me cuesta la paciencia. Me veo de afuera y me critico mucho cómo mamá. Porque todo siento que la marcará para siempre. Y algo de eso hay. Si pudiera ser más paciente y menos exigente con ella y conmigo. Tratar de amar mejor. De parar la cabeza y estar. Estar mejor. Vería tu sonrisa, mi amor. Y tu fragilidad, y tu fuerza, y tu amor. Y a vos", escribió Julieta Díaz.

Como no podía ser de otra manera, la actriz, varias mujeres del medio la bancaron. Connie Ansaldi le comentó: "Todo lo que se hace con amor, se hace bien" y Gloria Carrá dejó su mensaje: "Preciosas sos una hermosa mamá". Finalmente Leticia Brédice le dijo:"Juli todas somos otras desde que somos mamás. Es muy interesante comparto. Es difícil".

Julieta Díaz hizo un desesperado pedido a raíz de un accidente doméstico



La actriz Julieta Díaz, realiza la cuarentena con gran responsabilidad y en ese sentido, es muy rigurosa respecto de las personas que pueden entrar o no a su casa.

Sin embargo, un intruso sin pedir permiso, ingresó por la ventana de la vivienda que comparte con su pequeña hija Elema Antonia de cinco años y ante la desesperación, la actriz sólo atinó a tomar a su hija en brazos y gritar.

El visitante en cuestión es nada menos que un murciélago que la sorprendió con su vuelo rasante por la casa. Julieta lo perdió de vista y empezó a buscarlo por los rincones, pero el animal no apareció.

Está desesperada porque no sabe si aún permanece adentro de la casa o ya se fue. Ante esto, Julieta escribió un mensaje en twitter para que la ayuden a resolver el tema.

Me ayudan con algo? Anoche se metió un murciélago en mi casa y no sé si salió de nuevo o está adentro. Buscamos x todos lados y nada. Estoy con mi hija y no sé qué hacer. Necesito una agencia o un especialista que venga a casa, lo encuentre y lo saque 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 — Julieta Diaz (@julietadiazok) May 19, 2020