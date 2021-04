Jimena Barón reveló que un participante de La Academia ya "le llora" por teléfono

Finalmente el 10 de mayo será la fecha en la que Marcelo Tinelli volverá a la televisión luego de un año y siete meses. Por la pantalla de eltrece comenzará La Academia de Showmatch el nuevo concurso artístico que tiene como jurados a Pampita, Ángel de Brito, Hernán Piquín y el debut de Jimena Barón quien reveló en una nota que ya hay un participante que le manda mensajes para que tenga piedad con él y "le llora" por teléfono.

A pocos días del debut un participante la contacto por WhatsApp y le pidió "piedad" en sus devoluciones. ¿De quién se trata? De Agustín "Cachete" Sierra, actor que trabajó con "la Cobra" en Casi Ángeles y es el flamante campeón de "Cantando 2020". "Me estoy preparando como jurado, ¡no lo puedo creer! Estoy tratando de asimilarlo, estoy feliz, muy contenta", comenzó contando Barón, en nota con Implacables.

Jimena Barón lo mandó al frente sin vueltas: "Él me llorisqueó por WhatsApp. Primero se hizo el amigo y después me dijo 'mi rodilla...'. Y yo le dije 'no, excusas, no'. Tu problema en la rodilla es tuyo. No empecemos. Ensayá con estas cosas de que yo tenga que amor extra, porque no va. Yo soy exigente conmigo y lo voy a ser con los demás", contó la artista que le respondió a Cachete...

Jimena Barón habló sobre el romance entre su ex Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

En medio de los preparativos para la vuelta de ShowMatch y mientras hacía las fotos promocionales, la cantante fue interrogada sobre la nueva relación de su ex, Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona, quienes hace unas semanas fueron vistos juntos durante un viaje en el sur del país.

“¿Te sorprendió que Daniel rehaga su vida con alguien que era tu amiga en su momento como Gianinna?”, le preguntó el cronista de Hay que ver a Jimena. “Yo siempre me sorprendo, sino no sufriría. Por eso me va tan para el cu… con las relaciones del amor. Hay que curtirse un poco más", comenzó la artista muy sincera.

"Hay gente que entiende las cosas un poco más rápido, aprende, avanza y se mueve. Yo tengo un lugar más sensible, más ingenuo. Más iluso”, reflexionó Jimena.

Para cerrar, Barón destacó qué es lo que más la preocupa: "Yo me preocupo por mi hijo, en mi casita y por bajar súper educada a dárselo al papá. Después cuando está allá o cuando vuelve le pregunto si está bien, si lo cuidan bien, si está todo en orden y ahí terminó todo. Sino para mi cabeza es mucha información”, finalizó Jimena Barón, sin vueltas.

FL