Julieta enfrentó a Alfa por su forma de pensar sobre las mujeres: "Me saca"

La convivencia dentro de la casa de Gran Hermano se pone cada vez más áspera, los participantes tienen cada vez menos tolerancia los unos con los otros y los roces se tornan más intensos. En esta oportunidad, fue Julieta Poggio quien cruzó a Alfa sin filtros.

Luego de que Daniela y Thiago tuvieran su primera noche de pasión dentro de Gran Hermano, Alfa le dijo a Romina que consideraba que Daniela era un "putón" por tener relaciones con un joven de 19 años y estar "a los gritos" en el baño.

Thiago y Daniela en la ducha.

Seguido a eso, se dio una situación de conflicto dentro de la casa más famosa del país cuando el Cone y Coti más Thiago y Daniela quisieron tener relaciones en la pieza de los varones mientras sus compañeros dormían. Esta actitud enojó a Alfa que le corrió la cama al Cone y le prendió la luz a Thiago.

Alfa expresó que le parecía que una dama no actuaría de esa forma y que no le parecía que las chicas se manejen de esa forma, lo que hizo estallar a Julieta que sin dudarlo lo cruzó y le dijo lo que pensaba sin filtro.

Cómo fue la discusión entre Julieta y Alfa

Julieta: —Ayer estabas hablando mal de Daniela.

Alfa: —No, no estaba hablando mal, perdoname, no nena, no te lo permito.

Julieta: —Me parece cualquiera lo que decís, tenes un pensamiento anticuado, decir 'mi mamá es una reina, mi hija es una reina', todas somos unas reinas.

Alfa: —No.

Julieta: —¿Qué no Alfa? todas las mujeres son unas reinas.

Alfa: —¡No! Una tipa que se acuesta en un dormitorio y está garchando adelante de 10 tipos, para mí no es una reina.

Julieta: —Sigue siendo una reina igual.

Alfa: —No nena, para mí no

Julieta: —Qué es, ¿una puta? No, me saca.

Alfa: —Bueno, sacate, sacate.

Julieta: —Siempre estás criticas a todo. Siempre estás acá con Romina tirándole mierda a todos Alfa, yo te escucho. Te vas al confesionario y te hacés el probrecito, te hacés la víctima.

Alfa: —Hago lo que quiero.

Julieta: —Sos el primero que critica a todos, yo te escucho diciéndole a Agustín que le pegarías una trompada y lo dejas girando.

Alfa: —No, no dije una trompada.

Julieta: —Dijiste 'le pego con la mano abierta y lo dejo girando', ayer te escuché.

Alfa: —Un cachetazo dije. Bueno, no me interesa hablar con vos. Hacé tu vida, hacé tu juego.

Julieta: —Yo te escucho, nunca digo nada pero te escucho, no me da que vengas acá a hacerte el víctima cuando criticas a todos.

Alfa: —Hacé tu vida y tu juego. Mi mamá fue una reia y una dama.

Julieta: —Todas son unas reinas, todas las mujeres son unas reinas.

Alfa: —Para mí, no. Bueno nena, no tengo ganas de hablar con vos.

Juliete: —No me gusta que me digas 'nena' ¿Quién te crees que sos para decirme 'nena' o 'nenita' como me dijiste el otro día? A mi no me vas a decir así.

Alfa: —Bueno Julieta, listo.