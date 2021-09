Julieta Nair Calvo anunció que deja La Academia y confirmó su embarazo

Julieta Nair Calvo anunció que abandona La Academia y confirmó que está embarazada.

"Tengo un poco de tristeza por tener que dejar el certamen por otro proyecto que quizás sea el proyecto de mi vida. Hace mucho que estoy esperándolo. Se viene un mini juli, una mini juli", dijo emocionada la actriz quien está en pareja con el empresario Andrés Rolando.

"Es mi primer bebé no sé como es mi cuerpo en este estado. Soy muy trabajadora, es la primera vez que voy a dejar de trabajar por algo personal. Siento que me quiero dar ese espacio. Si un día me siento mal, me siento mal", agregó.

"Estoy pasando los tres meses. Gracias a Ángel por guardar el secreto porque ya lo sabía él, no sé cómo pero él siempre se entera de todo", disparó.

Después de este anuncio, Marcelo Tinelli confirmó que será la ex Casi Ángeles, Rochi Irgazábal será quien la reemplace tras su partida.

Julieta Nair Calvo será mamá por primera vez junto al empresario Andrés Rolando.

Luego de este anuncio, Julieta Nair Calvo compartió un emotivo post en sus redes para hacer oficial la noticia. "La vida se puso toda de colores . Uno de mis mayores sueños se está haciendo realidad. Les presentamos a nuestro . En cuanto pueda empezar a bajar a palabras todo lo que siento, voy a hacerlo, para no olvidarme nunca esta sensación de magia en el aire permanente. Ahora si : al infinito y más allá. Pd : amor , ésta aventura no podría ser sin vos . Te amo", expresó.

