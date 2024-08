La China Suárez y Marcos Ginocchio son muy unidos desde hace ya varios meses. En diferentes ocasiones, se los vio salir juntos o celebrar los cumpleaños de sus seres queridos. Esto despertó fuertes rumores de un posible romance entre ambos. Sin embargo, el modelo decidió romper el silencio y se contó su verdad sobre la relación que mantienen.

La verdadera relación entre la China Suárez y Marcos Ginocchio

La actriz ya se había referido en otras ocasiones al vínculo que los unía. Luego de haber publicado una foto del ganador de Gran Hermano, durmiendo a su lado, la China Suárez escribió en redes sociales un tajante descargo. “¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean amigos? Es imposible conocer al primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es bueno de corazón y me hace feliz rodearme de gente así”, declaró, sin tapujos.

Las reiteradas desmentidas parecían desaparecer en cada minuto, ya que en pocos meses habían logrado una confianza muy fuerte. Ambos habían salido a comer solos, Marcos se presentaba en el cumpleaños del hijo de ella o con las amigas de la actriz. Esto llevó a que el rumor siguiera creciendo. Finalmente, en el ciclo Implacables (El Nueve), le preguntaron al modelo sobre este supuesto vínculo. “Con la China estuvimos comiendo, pero somos muy buenos amigos. Es una capa. Una genia”, expresó el modelo.

La vida de Marcos Ginocchio en estos últimos meses

Marcos Ginocchio, luego de ganar Gran Hermano, se dedicó completamente a su carrera de modelaje. Con un bajo perfil, supo encontrar la manera de mantenerse fuera de los medios, pero con un grupo de seguidores que lo acompañan en sus proyectos. Por eso, nunca tuvo problemas en pronunciarse y ser sincero sobre su situación actual. En la misma entrevista, le confesó a la cronista que estaba soltero y por qué había desaparecido en los últimos meses.

“No tuve mucho tiempo de hacer bastantes cosas porque estoy a full con la carrera. Curso acá en Buenos Aires, pero rindo en Salta. Estoy yendo y viniendo constantemente y cuando voy para allá disfruto con mi familia. Estoy súper contento”, explicó el modelo. Cabe destacar que el ganador de GH se encuentra cursando la carrera de abogacía, y está a punto de finalizarla.

En esta línea, reflexionó sobre su paso por la televisión y explicó por qué eligió mantenerse alejado de los escándalos. “Siempre voy disfrutando el momento. Sé que hay cosas pasajeras, que no son duraderas pero creo que lo importante es hacer lo que a uno le gusta, estar contento con lo que uno hace, sin molestar a nadie y tratando de seguir lo que a uno le gusta. Nada más”, expresó.

Marcos Ginocchio y la China Suárez parecen haber dejado en claro que solo existe amistad entre ambos. Sin embargo, sus seguidores no pierden las esperanzas de que esta relación se desarrolle para un lado más romántico. Por el momento, el modelo se enfoca en sus estudios, mientras que la actriz crece en sus proyectos personales.