Julieta Poggio protagonizó varios rumores de romance desde que salió de la casa de Gran Hermano, uno de los más llamativos fue junto al hermano de Tini Stoessel, Fran Stoessel. Ahora, este martes 13 de agosto, la exhermanita reveló la relación que tuvo con el joven en diálogo con Ángel de Brito.

Todo comenzó cuando el conductor de LAM le consultó a la bailarina al aire de su programa de streaming: "¿Saliste con el hermano de Tini?". Lejos de esquivar o evitar la pregunta, Julieta respondió sin dudarlo: "Sí".

Imagen reciente de Julieta Poggio.

Entre risas al escucharla, el reconocido periodista le comentó: "Me encanta que no mientas". Pero eso no fue todo, ya que al ver la imagen que compartió el ciclo, muy enamorada Poggio sumó: "Que lindo que es ese chico por favor".

Finalmente, y para cerrar el tema, Ángel de Brito intentó sacarle más información a Julieta Poggio, sin embargo, la joven solo agregó sobre Fran Stoessel: "Es muy caballero". Por último, y al darse cuenta todo lo que había dicho, la ex participante de Gran Hermano 2022 agregó: "Ay me va a matar la novia".

Julieta Poggio reveló cómo es su relación actual con Marcos Ginocchio

Tras su paso por la casa más famosa del país, la exhermanita también vivió una breve historia de amor con su excompañero, y recientemente habló del vínculo que mantiene ahora con él. "A mi me gustaba mucho Marcos, lo admito acá y lo digo. Estuve re enamorada de él en su momento. Sí estuvimos juntos, ¿fuimos novios? No. (...) Fue una etapa súper linda, fue fuerte para los dos encontrarnos con un país que nos quisiera juntos", expresó la joven en Rumis.

Por último, Julieta Poggio reveló cómo es su relación actual con Marcos Ginocchio: "Recuperamos la relación linda que teníamos adentro de la casa, volvimos a ser súper amigos. Tenemos mucha confianza, él me cuenta todo".

J.C.C