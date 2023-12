Julieta Poggio fue elegida por la producción de Gran Hermano para acompañar a los participantes hasta la puerta de la casa más famosa del país. Y como finalista de la edición del 2002, la actriz se refirió a la primera nominación de los jugadores.

"Fue una locura para mí ver por primera vez la gala de nominación, en ese momento también entendí por qué la gente se enganchó tanto. Es divertido…pero la verdad es que los sentí medios perdidos. No sabían los motivos, se ponían a pensar dentro del confesionario a quién iban a votar ¡Dale! Durante todo el día lo único que tenés para pensar es eso", expresó en primera instancia Julieta Poggio.

Julieta Poggio en Gran Hermano.

El análisis de Julieta Poggio sobre Gran Hermano

"Una llegó y dijo 'me das unos segundos para pensar'. Las nominaciones me decepcionaron a mí, pero igual la placa me gustó, y en el caso de Juliana la espontánea no modificó demasiado, creo que se adelantó a jugar", agregó Julieta Poggio con total sinceridad.

"Para mí fue poco inteligente que votaran a Zoe, que dijeron que no tenían afinidad, porque creo que ella es de esas participantes que no van a traicionar. Es decir que si la suman para su grupo, y más o menos la van guiando puede ir votando lo mismo que ellos. También es bueno tener votos a favor", cerró Julieta Poggio evaluando el juego que pusieron en marcha los participantes.