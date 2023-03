Julieta Poggio contó en LAM cómo fue el reencuentro con su novio: "Lo amo"

Julieta Poggio pasó por LAM en la noche de este jueves y respondió todas las preguntas de las angelitas. Esta vez la conductora fue Yanina Latorre ya que Ángel De Brito se fue de vacaciones al sur.

"Me quería ir", aseguró la exhermanita cuando le consultaron si se hubiera quedado un poco más en la casa de Gran Hermano. Luego, por supuesto, llegó el momento de responder sobre su novio.

"Fue lo que más me dolió Porque yo fui quien decidió exponerse, él no", comenzó diciendo Julieta Poggio. Y agregó: "Fue lo que más me dolió", haciendo referencia a los comentarios negativos que recibió Lucca Bardelli y los rumores de su infidelidad cuando la actriz estaba en la casa de Gran Hermano.

El reencuentro de Julieta Poggio con su novio

Cuando le preguntaron cómo fue el reencuentro con su pareja, Julieta Poggio aseguró: "Sentí como si el tiempo se hubiera congelado".

Además, la actriz le pidió a las seguidoras que le envían capturas de pantalla con chats de su novio con otras mujeres, que dejen de hacerlo porque "es todo mentira". Y agregó: "Estamos muy enamorados".

Las angelitas por supuesto no dejaron pasar la consulta sobre su relación con Marcos y cómo la tomó Lucca. Julieta Poggio aseguró: "Cree en mí como yo en él".

Las panelistas le comentaron que lo vieron muy enamorado y la exhermanita les dijo: "Yo también lo amo".

Quedo clarísimo entonces, que entre Julieta Poggio y su novio todo sigue más que bien.