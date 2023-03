Gran Hermano terminó con un rotundo éxito que, desde el primer día, nunca se detuvo. El reality tuvo como flamante campeón a Marcos Ginocchio, que ganó más de 19 millones de pesos. Nacho Castañares se quedó con el segundo lugar y Julieta Poggio con el tercero.

Los tres finalistas del reality.

La joven modelo no se ganó una casa, pero le regalaron un viaje para ella y un acompañante a cualquier parte del mundo, algo que ya tiene definido, tanto a donde ir como con quien.

En Buen Telefe, Julieta Poggio en principio se refirió a como vivió la final con sus dos compañeros: "En esos días nos mirábamos la cara y ya no sabíamos de que hablar. Pero igual lo súper disfrutamos porque ya sabíamos que era el final", recordó.

Julieta en el piso de Gran Hermano.

Con respecto al premio obtenido, "Disney" confesó: "Me voy a ir de viaje con mi novio, obvio. Elegimos Tailandia. Él ya conoce, vivió una experiencia increíble y quiere que la vivamos juntos. Me parece un re destino. Es hermoso", explicó.

Además, en la entrevista también se encontraba Nacho y le preguntaron sobre la casa que ganó con apenas 19 años: "Todavía no lo puedo creer. Aparte salí, lo vi a mi papá y ni me la mencionó. Siento que no pasó, todavía no caí realmente", se sinceró.