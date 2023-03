Julieta Poggio se convirtió en la tercera finalista del fenómeno Gran Hermano, programa de Telefe y Kuarzo que representó un tremendo éxito para la señal. Desde su llegada a la casa más famosa, destacó estar de novia con Lucca Bardelli, un joven influencer que la bancó durante todo el reality.

En los cinco meses que la bailarina estuvo participando en el programa, salieron a la luz innumerables rumores de infidelidades de Lucca hacia Julieta, información que él desmentía categóricamente.

Tras su salida de la casa, surgieron comentarios de una posible crisis entre Julieta y Lucca, pero la misma hermanita se encargó de demostrar que están muy bien como pareja. A través de su cuenta en Instagram, compartió un registro que eliminó todo tipo de indicios de separación.

Historia de Julieta Poggio con su novio.

En sus historias posteó: “Con bebé Lucca y Lucca”, mientras mostraba una fotografía de ella agarrándole la mano al joven y a un peluche que también tiene el mismo nombre que su novio. De esta manera, Julieta dio por terminada todo tipo de información sobre crisis romántica.

Marcelo Tinelli quiere a Julieta de Gran Hermano en el Bailando 2023

Hace unas horas se oficializó la llegada de Marcelo Tinelli a América TV, donde cumplirá el rol de ser director artístico del grupo de medios que conforman esta marca.

En este sentido, en una entrevista con Ángel De Brito en LAM, el comunicador no perdió la oportunidad de preguntarle a Marcelo qué figuras de Gran Hermano le gustaría a él tener en la flamante vuelta del Bailando.

Con sinceridad, Tinelli respondió: “A mí me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano, algunos de los participantes me encantan. Alfa me gusta mucho. También me encantan otros participantes. Juli puede ser, es una chica divina. Sabía que mañana va a estar en LAM y por eso tiraba el dato”.

