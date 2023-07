Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, conocidos como "Marculi", generaron rumores y teorías desde que Yanina Latorre confirmó que los ex Gran Hermano están juntos.

Durante este fin de semana, ambos compartieron tiempo juntos en Bariloche mientras trabajaban, lo que provocó una serie de comentarios sobre su situación sentimental.

En Cortá por Lozano, Juariu fue quien lanzó una teoría explosiva acerca de la relación entre ellos. Según la panelista, el hecho de que Julieta Poggio y Marcos Ginocchio compartieran publicaciones separadas en las redes sociales mientras participaban en los mismos eventos en el sur, plantea la interrogante de qué podrían estar ocultando. “A mí esta cosa que subían posteos separados mientras compartían los mismos eventos en el sur -opinó la panelista-, me hace preguntar, si ellos no tienen nada ¿Qué tienen que ocultar?", dijo la panelista.



Juariu destacó un video que Julieta Poggio publicó en el que se muestra su habitación, y de fondo se ve a Marcos Ginocchio pasando. "Subió un video, mostrando su habitación, y de fondo se ve pasar a Marcos. Para mí el que no quieran mostrar fotos juntos es porque quieren ocultar algo. Empezaron el viaje como si estuvieran completamente separados, después de haber compartido cinco meses en la casa", disparó.

Qué dijo Marcos Ginocchio sobre Julieta Poggio

Después de semanas de especulaciones y rumores. Marcos Ginocchio, habló en LAM y aclaró que su conexión con Julieta es simplemente una amistad.



"Con Juli tenemos muy buena relación de amistad, es una conexión muy linda como amigos. Pero, bueno, es eso. Siempre la vi como amiga. Ella siempre me ve como a su amigo, así que, nada más que eso", respondió Marcos, tratando de poner fin a las especulaciones.



Sin embargo, la pregunta de Ángel De Brito sobre si eran "amigos con derechos" con Julieta Poggio pareció poner nervioso a Marcos Ginocchio, quien reiteró enfáticamente que eran solo amigos, dejando claro que no había lugar para confusiones."Solo amigos", dijo.