Julieta Poggio está en el ojo de los medios de comunicación luego de que Coti Romero contó que le escribió para saber si era verdad de que se besó con Marcos Ginocchio. La actriz se confesó con LAM y explicó por qué decidió hablarle a la correntina.

El notero de LAM fue a buscar a la actriz para que de su versión de la conversación que tuvo con la participante del Bailando 2023. Primero el periodista le preguntó si esta para participar del certamen que conduce Marcelo Tinelli en el 2024 y la modelo explicó que podría ser una apuesta a futuro, pero que no aseguraba nada porque está con muchos proyectos.

El notero le consultó: "¿Por qué Coti diría eso?". "No sé, por lo que piensan todos. No se quizás por prensa no sé. Pero no me quiero pelear con ella, ya esta, pero otra cosa no se me ocurre", explicó la actriz. El periodista de LAM le contó a la modelo que la correntina confirmó que ella le había preguntado si era verdad y la ex Gran Hermano se mostró sorprendida.

"¿Eso dijo? Yo no voy a decir lo que nosotras hablamos porque es una conversación entre nosotras, algo privado. Yo de mi parte no haría eso porque es exponer algo que hablas en privado con una persona. Si hubo un interés en saber como fueron las cosas, su versión, para saber", agregó la actriz sobre la charla que tuvo con su excompañera de reality.

Al final de la nota, Julieta Poggio explicó la conversación con Coti Romero sobre el beso con Marcos Ginocchio: "No me convenció. Lo conozco a él... Lo que hable con él no coincide obviamente son dos versiones distintas. Si me molestó que exponga lo que hablamos en privado, pero en eso somos muy distintas".

