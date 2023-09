Julieta Poggio es una de las ex Gran Hermanos más queridas de la edición 2022 y ahora la está rompiendo en el teatro con "Coqueluche". El ciclo de Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff arrancó este sábado y la actriz fue una de las invitadas de lujo, en donde confesó un delito que cometió.

Julieta Poggio reveló un delito que cometió

Bajo la mirada de los otros invitados, Marcos Ginocchio, Damián Betular, Abel Pintos y Paula Chaves, la modelo no tuvo pudo contenerse ante una pregunta y terminó confesando que tuvo un problema con la policía. En esta nueva edición de Podemos Hablar hay un enunciado que es "rompiendo prejuicios", dentro hay una pregunta de "¿Quién tuvo más conflictos con la ley?".

Julieta Poggio reveló un delito que cometió

En principio todos creían que era Damián Betular, pero el conductor reveló la clandestina que hizo Julieta en la cuarentena. "Apa", dijo la modelo rápidamente. Después contó: "Una clande.. Cayó la policía, había ganas de joda en pandemia". Pero enseguida se escudó: "Había muchas clandestinas eh".

"¿cuánta gente fue?", indagó Andy. "Como 100 personas", respondió la ex Gran Hermano. Julieta Poggio reflexionó sobre el delito que había cometido y dijo: "No me siento orgullosa de esto que estoy contando, pero bueno, la verdad es que había muchas jodas en ese tiempo".

AF.