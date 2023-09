Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig se proclamaron como un tridente de amigas luego de que finalizó Gran Hermano. Estuvieron en muchos proyectos juntas, pero hace poco la influencer, Romina Traetta, las escrachó en las redes sociales por no cumplir con el contrato.

La grave denuncia a Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig

Julieta fue una de las que publicitó el proyecto y aseguró estar muy contenta con lo que se venía. “Fit Girls”, se llamaba el ciclo que iba a contar con 21 días de abdominales en donde estaban involucradas Daniela, Romina y la creadora, Romina Traetta.

“Esto va a ser una bomba”, puso la actriz justo a una series de imágenes y videos del entrenamiento. La exdiputada también se había pronunciado al respecto: “Entrenar te ayuda a tener una vida saludable. Te dejo mi rutina para que cuando tengas 15 minutos desempolves la colchoneta que tenés en tu casa y arranques”.

Sea por la razón que sea, esto no se llegó a terminar y la creadora del proyecto denuncio al tridente en las redes sociales. “Falta de compromiso, gente inexperta, gente que no les importa el otro. Las llamé y las contraté en un estudio con todo mi equipo. No cumplieron con el contrato”, dijo la influencer.

“No me interesa hacerles nada porque no me interesa y de todo se aprende. Siempre trabajé con gente muy profesional y los que no son profesionales, me bajo y a los 20 días no están más”, las escrachó Romina Traetta a Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig.

AF.