Julieta Poggio pasó por Cortá por Lozano y dio su primera entrevista tras su salida de Gran Hermano.

La finalista contó algunos detalles no vistos del ciclo y también cómo vivió el reencuentro con Martina en Gran Hermano, con quien no mantenía buen vínculo. La jugadora que quedó en el tercer puesto contó cómo vivió su última semana y el ingreso de Martina, con quien no tenía buena relación.

"Fue heavy cuando la vi, era como que todos nos decían teníamos que disfrutar la última semana. Ella no tiene buena onda. Tiene una fea forma de hablar, una forma fea de pedir las cosas. Es muy distinta a mí. Los comentarios que ella hacía, son muy distintos a mí", dijo con sinceridad Julieta Poggio.

Luego agregó: "Yo sentía que si tenía una discusión con ella o discutía me iba a cagar la última semana. Tampoco valía la pena gastar mi energía en ella que ya se iba. Fue muy frustrante, al principio. A lo último le hice el delineado. Mejoramos la relación", aseguró luego fiel a su estilo.

Julieta Poggio habló de los gritos de afuera a Gran Hermano y lo que decían de su novio

Julieta Poggio se encontró en Cortá por Lozano con Lucca, su novio, y reveló que aún mantiene el aislamiento de su familia y su pareja.

Todos los ex participantes de Gran Hermano se mantuvieron alejados del furor mediático ni bien salieron de la casa por lo que Julieta se encontrará con su amor a solas, recién el viernes.

Pero los jóvenes mantuvieron un breve encuentro en el programa de Vero Lozano donde Julieta Poggio contó que los gritos de afuera la afectaban mucho. "Los gritos de afuera afectaban un montón. Era muy fácil decir 'no lo creas', pero para nosotros un grito era una información del afuera. Era un drama, nunca me los voy a olvidar. Me los acuerdo todos como 'Sos el próximo, el domingo te vas'. Una vez me gritaron algo de Lucca que fue feo", expresó.